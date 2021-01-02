«ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера

«Пари Сен-Жермен» объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления на один год, сообщает официальный сайт парижан.

«Очень счастлив, для меня большая честь стать новым тренером «Пари Сен-Жермен». Благодарю руководителей клуба за оказанное доверие. Вы знаете, «ПСЖ» всегда занимал в моём сердце особое место. У меня остались прекрасные воспоминания о нём, особенно об уникальной атмосфере «Парк де Пренс». Я вернулся с большим желанием поработать с некоторыми из самых талантливых игроков в мире. У этой команды фантастический потенциал, мы с тренерским штабом будем делать всё, чтобы добиться результатов во всех соревнованиях. Сделаем всё возможное, чтобы дать нашей команде тот атакующий стиль игры, который всегда любили парижские болельщики", — цитирует Почеттино пресс-служба клуба.

Аргентинец сменил немецкого специалиста Томаса Тухеля, отправленного в отставку 29 декабря 2020 года. Почеттино возглавлял лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Он покинул «шпор» в ноябре 2019 года. В конце октября сообщалось, что переговоры с тренером ведёт санкт-петербургский «Зенит». До «Тоттенхэма» аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон» (2013–2014) и испанский «Эспаньол» (2009–2012).