Кандидат в президенты «Барселоны»: скажу Месси: «Клуб не может платить тебе»

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо поделился мнением о будущем нападающего Лионеля Месси в каталонском клубе.



«Что касается планов на Месси, у нас есть очевидное преимущество: наличие Мингеллы, который и привёл Лео в „Барселону“, когда тот был ребёнком.



Посмотрю Лионелю в глаза и скажу: „Твоя нынешняя зарплата слишком велика, клуб не может её выплачивать. А теперь позволь рассказать о спортивном проекте, который мы запускаем. Мы собираемся окружить тебя молодыми талантами“. Месси хотел уйти из „Барселоны“ летом? Причиной был не экономический вопрос, а отсутствие спортивного проекта», — приводит слова Руссо Sport.es.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января 2021 года. В голосовании смогут принять участие только фанаты «Барселоны», которые платят взносы и считаются членами клуба.