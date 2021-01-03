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Кандидат в президенты «Барселоны»: скажу Месси: «Клуб не может платить тебе»

Кандидат в президенты «Барселоны»: скажу Месси: «Клуб не может платить тебе»
Футбол / Испания 0
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Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Руссо поделился мнением о будущем нападающего Лионеля Месси в каталонском клубе.

«Что касается планов на Месси, у нас есть очевидное преимущество: наличие Мингеллы, который и привёл Лео в „Барселону“, когда тот был ребёнком.

Посмотрю Лионелю в глаза и скажу: „Твоя нынешняя зарплата слишком велика, клуб не может её выплачивать. А теперь позволь рассказать о спортивном проекте, который мы запускаем. Мы собираемся окружить тебя молодыми талантами“. Месси хотел уйти из „Барселоны“ летом? Причиной был не экономический вопрос, а отсутствие спортивного проекта», — приводит слова Руссо Sport.es.

Выборы президента «Барселоны» состоятся 24 января 2021 года. В голосовании смогут принять участие только фанаты «Барселоны», которые платят взносы и считаются членами клуба.

Мингелла: Холанд перейдёт в «Барселону», если Руссо станет президентом клуба
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