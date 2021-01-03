«Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15
Сегодня, 3 января, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Ассистенты — Марк Скоул и Дерек Итон. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.
«Лестер Сити» в 16 встречах набрал 29 очков и занимает 4-е место в тунирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Тоттенхэм Хотспур» (29).
Рекомендуем вам
- 3 января 2021
-
15:27
-
15:10
-
14:49
-
14:20
-
14:08
-
13:49
-
13:35
-
13:13
-
12:53
-
12:25
-
12:12
-
11:56
-
11:44
-
11:28
-
11:12
-
10:58
-
10:38
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
08:29
-
08:14
-
07:22
-
07:02
-
05:18
-
02:10
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:31
-
00:22
- 2 января 2021
-
23:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам