«Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

Сегодня, 3 января, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало — в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Лестер Сити».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Ассистенты — Марк Скоул и Дерек Итон. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.



«Лестер Сити» в 16 встречах набрал 29 очков и занимает 4-е место в тунирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Тоттенхэм Хотспур» (29).