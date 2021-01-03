Маротта: «Интер» не будет делать больших инвестиций в январе

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб не будет тратить большие деньги в зимнее трансферное окно.



«У всех клубов есть стратегия, и мы разработали свою. „Интер“ хочет обеспечить баланс между инвестициями и доходами, поэтому мы не будем делать больших инвестиций в январе. Весь мир борется с пандемией, поэтому каждый клуб должен думать о стабильности и равновесии. Мы не увидим тех расходов на трансферном рынке, которые были в прошлом», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

Миланский «Интер» в 14 встречах набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (34). В тройку лидеров входит «Рома» (27).