Маротта: «Интер» не будет делать больших инвестиций в январе
Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб не будет тратить большие деньги в зимнее трансферное окно.
«У всех клубов есть стратегия, и мы разработали свою. „Интер“ хочет обеспечить баланс между инвестициями и доходами, поэтому мы не будем делать больших инвестиций в январе. Весь мир борется с пандемией, поэтому каждый клуб должен думать о стабильности и равновесии. Мы не увидим тех расходов на трансферном рынке, которые были в прошлом», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.
Миланский «Интер» в 14 встречах набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (34). В тройку лидеров входит «Рома» (27).
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