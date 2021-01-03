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Гюндоган на 18-й минуте открыл счёт в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Видео

Гюндоган на 18-й минуте открыл счёт в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Видео
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Идёт 20-я минута, счёт 2:0 в пользу гостей.

Счёт был открыт на 18-й минуте. Гол на счету полузащитника «горожан» Илкая Гюндогана. 30-летнему немцу дали принять передачу у линии штрафной, развернуться и пробить из-под защитника — мяч залетел впритирку со штангой. Голкипер «Челси» Эдуард Менди в прыжке зацепил мяч рукой, но этого не хватило для спасения.

Видео гола Илкая Гюндогана

Лондонский «Челси» в 16 встречах набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию встречи.

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