Гюндоган на 18-й минуте открыл счёт в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Видео
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Идёт 20-я минута, счёт 2:0 в пользу гостей.
Счёт был открыт на 18-й минуте. Гол на счету полузащитника «горожан» Илкая Гюндогана. 30-летнему немцу дали принять передачу у линии штрафной, развернуться и пробить из-под защитника — мяч залетел впритирку со штангой. Голкипер «Челси» Эдуард Менди в прыжке зацепил мяч рукой, но этого не хватило для спасения.
Лондонский «Челси» в 16 встречах набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Сити» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).
«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию встречи.
Рекомендуем вам
- 3 января 2021
-
20:32
-
20:28
-
20:19
-
20:11
-
20:10
-
19:57
-
19:51
-
19:34
-
19:34
-
19:10
-
18:55
-
18:54
-
18:51
-
18:35
-
18:26
-
17:46
-
17:44
-
17:37
-
17:28
-
17:23
-
17:18
-
16:45
-
16:35
-
16:22
-
16:12
-
15:52
-
15:27
-
15:10
-
14:49
-
14:20
-
14:08
-
13:49
-
13:35
-
13:13
-
12:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам