Месси проведёт 500-й матч в Примере

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси сегодня проведёт свой 500-й матч в испанской Примере.

Форвард выйдет в стартовом составе в матче 17-го тура с «Уэской». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В 499 встречах испанского чемпионата Месси забил 451 гол и отдал 197 результативных передач.

Контракт Месси с каталонским клубом заканчивается 30 июня 2021 года. По правилам ФИФА, за полгода до завершения действующего соглашения любой футболист имеет право официально начинать поиски новой команды. Таким образом, Лионель уже с 1 января может начинать вести переговоры с другими клубами.



Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.