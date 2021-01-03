Месси проведёт 500-й матч в Примере

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси сегодня проведёт свой 500-й матч в испанской Примере.
Форвард выйдет в стартовом составе в матче 17-го тура с «Уэской». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
В 499 встречах испанского чемпионата Месси забил 451 гол и отдал 197 результативных передач.
Контракт Месси с каталонским клубом заканчивается 30 июня 2021 года. По правилам ФИФА, за полгода до завершения действующего соглашения любой футболист имеет право официально начинать поиски новой команды. Таким образом, Лионель уже с 1 января может начинать вести переговоры с другими клубами.
Прошлым летом Месси хотел покинуть «Барселону», воспользовавшись опцией в контракте, однако клуб и его тогдашний президент Хосеп Мария Бартомеу, впоследствии отправленный в отставку, заблокировали уход 33-летнего форварда.
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