«Атлетик» объявил о назначении Марселино на пост главного тренера

«Атлетик» из Бильбао возглавил бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль, сообщает официальный сайт испанского клуба. 55-летний специалист подписал контракт сроком до 30 июня 2022 года.



Марселино был уволен из «Валенсии» в сентябре 2019 года из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом. До «Валенсии» специалист возглавлял «Вильярреал», «Севилью», «Расинг», «Сарагосу», «Рекреативо» и «Спортинг» (Хихон).



В настоящее время клуб из Бильбао занимает девятое место в таблице чемпионата Испании, набрав 21 очко. В следующем туре «Атлетик» сыграет с «Барселоной».



Ранее «Атлетик» объявил об увольнении с поста главного тренера Гаиски Гаритано. Сообщение об уходе тренера появилось вскоре после того, как баски обыграли «Эльче» в матче 17-го тура Примеры со счётом 1:0.

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