«Сент-Этьен» разорвал контракт с Рюффье после разбирательств. Вратарь играл за клуб 10 лет

«Сент-Этьен» на своём официальном сайте объявил о расставании с вратарём Стефаном Рюффье.



Соглашение 34-летнего французского футболиста было рассчитано до лета этого года, однако клуб прервал его действие досрочно и объяснил в заявлении такое решение.



«После разбирательств с Рюффье клуб решил разорвать с ним контракт. Таким образом, футболист отныне является свободным агентом. «Сент-Этьен» сожалеет о таком шаге, однако поведение игрока, пренебрегавшего правилами клуба, сделало его неизбежным», — говорится в заявлении.



В прошлом году у Рюффье испортились отношения с главным тренером «Сент-Этьена» Клодом Пюэлем. Вратарь опоздал на тренировку, и перед началом этого сезона специалист захотел, чтобы Стефан покинул команду. Однако агент игрока устроил судебные разбирательства с клубом.



Рюффье защищал цвета «Сент-Этьена» на протяжении 10 лет, а до этого выступал за «Монако». В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в чемпионате Франции.

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