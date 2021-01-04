Кевин Де Брёйне отклонил первое предложение «Манчестер Сити» по новому контракту

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ведёт с клубом переговоры о продлении контракта.



Как сообщает Sport.es со ссылкой на HLN, бельгиец отклонил первое предложение «горожан» по новому соглашению и хочет улучшить финансовые условия в договоре. Ожидается, что в скором времени «Манчестер Сити» предпримет новую попытку, которая должна удовлетворить Кевина.



Действующий контракт Де Брёйне с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. За манкунианцев он выступает с 2015 года, а до этого играл за «Генк», «Челси», «Вердер» и «Вольфсбург». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 гола (2 – с пенальти) и отдал 8 результативных передач.

Видео гола Де Брёйне во вчерашнем матче АПЛ с «Челси»: