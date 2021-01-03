Де Брёйне — о матче с «Челси»: мы всё ещё ведём борьбу за чемпионство

Капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал результат матча 17-го тура АПЛ с «Челси» (3:1).



«Первые пять или десять минут мы пытались найти свой ритм. Начало матча было немного неудачным. Сегодня я вышел играть немного в непривычной для себя роли. В нужный момент мы воспользовались своими шансами и практически на протяжении всего матча были крепки в обороне. Жаль, что мы пропустили гол на последней минуте.



Поначалу мне было непривычно играть на позиции ложной «девятки». До этого я играл всего несколько раз в карьере в этой роли. Главный тренер попросил меня сегодня сделать эту работу, и я старался изо всех сил играть как можно лучше.



Важно, что мы выиграли одну из больших игр. В этом сезоне мы сыграли несколько хороших матчей с командами из „большой шестёрки“, но не выиграли ни одной из них. Сегодня мы показали, что можем выигрывать подобные матчи. Мы всё ещё ведём борьбу за чемпионство.



У меня действительно нет объяснения нашим результатам в нынешнем сезоне. В каждом матче нет ощущения, что нам будет легко. Сейчас в каждой встрече надо быть готовыми на 100%. Если вы готовы только на 95%, то не выиграете. В этом сезоне это правило доказали уже многие команды», — цитирует капитана «Ман Сити» BBC.

Видео гола Кевина Де Брёйне в ворота «Челси»

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 15 матчах набрали 29 очков и поднялись на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (26) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).