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Жиру: у меня в планах — побить рекорд Тьерри Анри

Жиру: у меня в планах — побить рекорд Тьерри Анри
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру выразил мнение, что сможет побить рекорд Тьерри Анри по голам за «трёхцветных».

«Я думаю, что у меня есть шанс побить рекорд Тьерри Анри. Я не хочу ставить себе никаких ограничений. Мы для того и играем, чтобы оставить след в истории футбола.

Я собираюсь продолжить выступать за «Челси», но для меня главный приоритет — попадание в состав сборной Франции на грядущий чемпионат Европы. У меня большое желание получить новый трофей в составе национальной команды», – цитирует Жиру France Football.

34-летний форвард занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции, забив в 105 матчах 44 гола. На счету Тьерри Анри в 123 играх 51 забитый мяч.

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