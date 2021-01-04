Лучано Спаллетти может возглавить сборную Чили
Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить сборную Чили, сообщает Football Italia со ссылкой на Alairelibre.
По информации источника, представители Федерации футбола Чили ведут переговоры с 61-летним итальянским специалистом. Спаллетти может сменить Рейнальдо Руэду, которому предложили работу в национальной команде Колумбии. Отмечается, что сам Cпаллетти заинтересован в предложении, однако в ходе переговоров возникли сложности. Во-первых, Спаллетти не говорит по-испански, а во-вторых, чилийская федерация не может удовлетворить требования специалиста по зарплате.
Спаллетти возглавлял санкт-петербургский «Зенит» с 2009 по 2014 год. После этого специалист работал с «Ромой» (2016-2017) и миланским «Интером» (2017-2019).
Лучано Спаллетти в папахе поздравил с Новым годом и по-русски обратился к Хабибу. Фото
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