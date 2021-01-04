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Лучано Спаллетти может возглавить сборную Чили

Лучано Спаллетти может возглавить сборную Чили
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить сборную Чили, сообщает Football Italia со ссылкой на Alairelibre.

По информации источника, представители Федерации футбола Чили ведут переговоры с 61-летним итальянским специалистом. Спаллетти может сменить Рейнальдо Руэду, которому предложили работу в национальной команде Колумбии. Отмечается, что сам Cпаллетти заинтересован в предложении, однако в ходе переговоров возникли сложности. Во-первых, Спаллетти не говорит по-испански, а во-вторых, чилийская федерация не может удовлетворить требования специалиста по зарплате.

Спаллетти возглавлял санкт-петербургский «Зенит» с 2009 по 2014 год. После этого специалист работал с «Ромой» (2016-2017) и миланским «Интером» (2017-2019).

Лучано Спаллетти в папахе поздравил с Новым годом и по-русски обратился к Хабибу. Фото
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