«Умопомрачительно». Линекер — о том, что Роналду обошёл Пеле по количеству голов

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер отреагировал на достижение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Напомним, португальский футболист обогнал легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов.



«Криштиану побил рекорд Пеле по количеству забитых мячей в карьере. Он забил 758 голов. Это примерно 42 гола за сезон в течение 18 лет. Умопомрачительно», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».



В матче с «Удинезе» (3:0, идёт второй тайм) Роналду забил свои 757-й и 758-й голы в официальных матчах. За лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус», а также сборную Португалии Криштиану провёл 1032 матча.



Пеле забил в 812 официальных матчах 757 голов. Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.

Роналду обошёл Пеле по количеству голов и теперь в одном мяче от абсолютного рекорда