Лэмпард: нас оценивают не так, как других, потому что мы слишком много потратили

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о неудачных результатах «аристократов» в последних матчах АПЛ.



«Я перфекционист, который хочет лучшего для клуба. Первый человек, который оказывает давление на меня, — это я сам. В прошлом году мне хотелось поднажать и занять место выше четвёртого, хотя я чувствовал, что само попадание в Лигу чемпионов — уже успех, учитывая запрет на трансферы и ставку на молодёжь.



В этом сезоне у нас была 16-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Мы уверенно заняли первое место в группе в Лиге чемпионов. Я не особо обращал на это внимание, потому что чувствовал, что игроки и уровень нашего футбола позволяют нам достигать подобных результатов. У нас была действительно хорошая форма.



Сейчас наступил сложный период. Я понимаю ситуацию, поскольку сам недавно был футболистом «Челси». Я понимаю, что происходит в тот момент, когда ты проигрываешь несколько матчей за короткий промежуток времени. Все смотрят и задают вопросы. Нас оценивают не так, как других. Говорят, что мы слишком много потратили в это межсезонье», — цитирует Лэмпарда Goal.com.



«Челси» набрал в 17 матчах 26 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33).

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