Экс-защитник «Спартака» Рохо согласовал контракт с «Бокой Хуниорс»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может покинуть команду. Как сообщает журналист Мартин Ревало в своём "твиттере", аргентинец вернётся на родину и будет выступать за «Боку Хуниорс».
Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего аргентинского футболиста заинтересован «Шеффилд Юнайтед», испытывающий проблемы в обороне в нынешнем сезоне. Клуб пытался заполучить Маркоса ещё минувшим летом, однако тогда сделка не состоялась по финансовым причинам. Маркос также интересен «Ньюкасл Юнайтед».
Сообщалось также, что Маркос может вернуться в «Спартак», цвета которого защищал с 2010 по 2012 год. В ходе своей карьеры он также выступал за «Эстудиантес» и лиссабонский «Спортинг». В нынешнем сезоне Рохо не провёл за «Манчестер Юнайтед» ни одного матча.
Экс-защитник «Спартака» Рохо вызвал интерес «Ньюкасла»
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