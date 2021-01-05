«Другим командам дали бы пенальти». Клопп недоволен судейством в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике работу судей в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1).
«Если кто-то снова назовёт Садио Мане ныряльщиком, это будет самой большой глупостью в мире. Этот парень старается остаться на ногах изо всех сил. В двух моментах в штрафной, в которых он поучаствовал, другим командам дали бы пенальти. И ещё игра рукой… Я не знаю, кто мне это объяснит.
Мы видели момент с Мане с хорошего ракурса, и это выглядело как очевидный пенальти. Я повернулся к резервному судье и спросил, будут ли они проверять эпизод, но он сказал, что они это уже сделали и что это не пенальти. Это совершенно точно правда. Расскажите, как они посмотрели этот момент с разных углов так быстро.
Мы не можем это изменить. Я слышал, что «Манчестер Юнайтед» за два года пробил больше пенальти, чем мы за пять с половиной. Понятия не имею, виноват ли я в этом и как такое может быть», — цитирует Клоппа Sky Sports.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»:
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