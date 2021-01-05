Кевин Де Брёйне: «Манчестер Сити» психологически и физически не был готов к новому сезону

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне выразил мнение, что команда не была готова к старту сезона-2020/2021.

«В начале сезона у нас было много трудностей, много травм, не было предсезонной подготовки. Психологически и физически мы не были готовы к новому сезону. За последний месяц несколько игроков восстановились после травм, мы повысили наш уровень, выиграли несколько матчей и поднялись в турнирной таблице. У нас ещё восемь матчей в январе во всех соревнованиях, это будет сложно, но я думаю, что мы готовы к битве, и это главное», — цитирует Де Брёйне Goal.

По итогам 15 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч «горожане» проведут с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги завтра, 6 января.