Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Саутгемптона» Хазенхюттль объяснил слёзы после победы в матче с «Ливерпулем»

Тренер «Саутгемптона» Хазенхюттль объяснил слёзы после победы в матче с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал о своих эмоциях после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:0), а также оценил выступление своих подопечных.

«В моих глазах были слёзы из-за ветра! Когда видишь, как наши парни борются изо всех сил, начинаешь сильно гордиться. Чтобы добиться результата в матче с «Ливерпулем», нужно сыграть идеально, и мне кажется, мы это сделали. Соперник оказывал серьёзное давление, и ключевой была оборона на подходе к штрафной площади. При этом нужно было и самим пытаться играть. Мы выступили здорово.

Игра получилась очень интенсивной, я почти потерял голос. Парни устали, но без этого никуда, если хочешь победить такую команду. Они верили в то, что делали. На 92-й минуте я подумал: «Так, кажется, мы сможем выиграть». Идеальный вечер», — цитирует Хазенхюттля BBC.

Видео с эмоциями Хазенхюттля:

Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Саутгемптоном»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021