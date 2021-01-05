Тренер «Саутгемптона» Хазенхюттль объяснил слёзы после победы в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал о своих эмоциях после матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:0), а также оценил выступление своих подопечных.



«В моих глазах были слёзы из-за ветра! Когда видишь, как наши парни борются изо всех сил, начинаешь сильно гордиться. Чтобы добиться результата в матче с «Ливерпулем», нужно сыграть идеально, и мне кажется, мы это сделали. Соперник оказывал серьёзное давление, и ключевой была оборона на подходе к штрафной площади. При этом нужно было и самим пытаться играть. Мы выступили здорово.



Игра получилась очень интенсивной, я почти потерял голос. Парни устали, но без этого никуда, если хочешь победить такую команду. Они верили в то, что делали. На 92-й минуте я подумал: «Так, кажется, мы сможем выиграть». Идеальный вечер», — цитирует Хазенхюттля BBC.

Видео с эмоциями Хазенхюттля: