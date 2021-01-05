Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги выступления команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1).
«Меня разочаровало начало матча, как долго мы входили в игру. И дело не только в голе. Поздравляю «Саутгемптон», они заслужили победу. Все знают, чего от них ожидать. Невозможно играть так, будто их действия для тебя сюрприз, но мы играли именно так. Вначале мы теряли мяч и должны были выступить гораздо лучше. Со стартовым свистком мы играли так, как было нужно сопернику. «Саутгемптон» очень старался, а мы принимали неверные решения. Вот что бывает, когда ты не в форме. У нас должно было быть гораздо больше моментов. У нас выдающиеся футболисты, но они не были готовы с самого начала.
Садио Мане должен был заработать пенальти сегодня, к тому же было попадание мяча в руку – я не понимаю этого. Это не оправдание нашему выступлению, но можно рассчитывать на пенальти, раз такое правило есть. Теперь мы должны отреагировать», — цитирует Клоппа BBC.
Видеообзор матча «Саутгемптон» — «Ливерпуль»:
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