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«Челси» рассматривает четырёх тренеров в качестве замены Фрэнку Лэмпарду

«Челси» рассматривает четырёх тренеров в качестве замены Фрэнку Лэмпарду
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Лондонский «Челси» изучает кандидатуры специалистов, способных заменить главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

Как сообщает The Independent, в настоящее время в списке синих находятся четыре наставника: Брендан Роджерс («Лестер Сити»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), пребывающий без клуба Максимилиано Аллегри и уволенный из «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель.

Отмечается, что в «Челси» по-прежнему не намерены спешить с увольнением Лэмпарда и дадут ему время на улучшение результатов.

Ранее сообщалось, что возглавить лондонскую команду может её бывший нападающий, а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

«Челси», набрав 26 очков в 17 турах, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в 3 очках от зоны Лиги чемпионов.

Видеообзор недавнего поражения «Челси» в матче с «Манчестер Сити»:

«Челси» ищет варианты на замену Лэмпарду. 1:3 от «Сити» будет трудно забыть
«Сити» разгромил лондонцев не по счёту, а по игре.
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