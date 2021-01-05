«Челси» рассматривает четырёх тренеров в качестве замены Фрэнку Лэмпарду

Лондонский «Челси» изучает кандидатуры специалистов, способных заменить главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.



Как сообщает The Independent, в настоящее время в списке синих находятся четыре наставника: Брендан Роджерс («Лестер Сити»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), пребывающий без клуба Максимилиано Аллегри и уволенный из «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель.



Отмечается, что в «Челси» по-прежнему не намерены спешить с увольнением Лэмпарда и дадут ему время на улучшение результатов.



Ранее сообщалось, что возглавить лондонскую команду может её бывший нападающий, а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко.



«Челси», набрав 26 очков в 17 турах, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, находясь в 3 очках от зоны Лиги чемпионов.

Видеообзор недавнего поражения «Челси» в матче с «Манчестер Сити»: