Андрей Шевченко может возглавить «Челси»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может занять пост главного тренера «Челси», сообщает Le10sport.

По данным источника, в случае увольнения действующего наставника клуба Фрэнка Лэмпарда, «Челси» может назначить на эту должность Шевченко, который высоко оценён владельцем клуба Романом Абрамовичем.

В качестве футболиста Шевченко выступал за лондонцев с 2006 по 2008 год.

«Челси» набрал в 17 матчах 26 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В последних шести матчах АПЛ «Челси» сумел одержать лишь одну победу.

Ранее сообщалось, что Лэмпард будет уволен, если спад в команде продолжится. Однако специалист может доработать до конца сезона-2020/2021, если результаты «Челси» улучшатся.