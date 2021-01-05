«Марсель» предложил «Наполи» € 8 млн за Аркадиуша Милика

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик стал объектом интересов «Марселя». Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере", французский клуб предложил за польского форварда € 8 млн.

По информации источника, неаполитанцы просят за футболиста € 15 млн. Отмечается, что контракт 26-летнего нападающего с «Наполи» заканчивается летом этого года. Милик предпочитает доработать соглашение с итальянцами до конца и уже потом покинуть команду. Переговоры с его агентом начали «Ювентус» и «Интер».

Польский нападающий перешёл в «Наполи» летом 2016 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), забил 11 мячей, а также получил пять жёлтых карточек. В нынешнем сезоне он на поле не выходил.