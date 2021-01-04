Виллаш-Боаш подтвердил интерес «Марселя» к Милику
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш подтвердил интерес клуба к нападающему «Наполи» Аркадиушу Милику.
«Мы заинтересованы, но никаких серьёзных переговоров с клубом или игроком не ведём. Трансфер Милика не состоится в ближайшие несколько дней. Информация об этом интересе, к сожалению, просочилась в итальянскую прессу. Но Милик — не единственный вариант. Возможно, его труднее всего заполучить, так как Аркадиуш — важный игрок. Заключить с ним контракт — непростая задача», — приводит слова Виллаш-Боаша L'Equipe.
Ранее сообщалось, что Милик хочет покинуть «Наполи». Польский футболист рассчитывает уйти из команды зимой, чтобы получить больше игровой практики перед чемпионатом Европы, который будет проходить летом 2021 года.
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