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Виллаш-Боаш подтвердил интерес «Марселя» к Милику

Виллаш-Боаш подтвердил интерес «Марселя» к Милику
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш подтвердил интерес клуба к нападающему «Наполи» Аркадиушу Милику.

«Мы заинтересованы, но никаких серьёзных переговоров с клубом или игроком не ведём. Трансфер Милика не состоится в ближайшие несколько дней. Информация об этом интересе, к сожалению, просочилась в итальянскую прессу. Но Милик — не единственный вариант. Возможно, его труднее всего заполучить, так как Аркадиуш — важный игрок. Заключить с ним контракт — непростая задача», — приводит слова Виллаш-Боаша L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Милик хочет покинуть «Наполи». Польский футболист рассчитывает уйти из команды зимой, чтобы получить больше игровой практики перед чемпионатом Европы, который будет проходить летом 2021 года.

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