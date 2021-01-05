Спаллетти не возглавит Чили. Он продолжает получать € 5 млн по контракту с «Интером»

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти не возглавит сборную Чили, утверждает FC Inter News.



Итальянский специалист уже отклонял предложения от различных клубов и национальных команд. Планы Лучано остаются неизменными – он намерен дождаться истечения контракта с «нерадзурри». Соглашение продолжит действовать до лета этого года. По его условиям Спаллетти получает по € 5 млн в год.



Ранее сообщалось, что представители федерации футбола Чили ведут переговоры со Спаллетти. На посту главного тренера чилийской сборной Лучано бы сменил Рейнальдо Руэду, которому предложили работу в национальной команде Колумбии.



В России Спаллетти также известен по работе в санкт-петербургском «Зените», который он возглавлял с 2009 по 2014 год.

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