9 тренеров, которые сидят без дела уже больше года! Когда им удастся найти работу?

Безработица из-за пандемии ударила не только по среднему классу, но и по ведущим топ-тренерам мира. Рассказываем о десяти иностранных специалистах, услуги которых оказались невостребованными в 2020 году.

Марку Силва, без работы с 5 декабря 2019 года

Последний клуб: «Эвертон».

В мае 2018 года Силва возглавил «Эвертон». В сезоне-2018/2019 под руководством португальца «ириски» не смогли пробиться в еврокубки, заняв восьмое место в чемпионате Англии. Старт нового сезона тоже не задался. После неудачного начала, в результате которого команда оказалась на 18-м месте в турнирной таблицы с 14 очками, Силва был отправлен в отставку.

Неудачная работа Марку оставила отпечаток на будущем «Эвертона»: в связи с рекордными убытками главный тренер синих Карло Анчелотти не смог зимой 2020 года рассчитывать на такой же трансферный бюджет, какой был выделен его предшественнику.

Маурисио Почеттино, без работы с 19 ноября 2019 года

Последний клуб: «Тоттенхэм».

Несмотря на успех в Лиге чемпионов и третье место в АПЛ, Почеттино остался невостребованным в 2020 году. Слухов о будущем аргентинца было очень много, они продолжают заполнять заголовки газет. СМИ отправляли Маурисио в «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Но Сульшер выдал с манкунианцами блестящую концовку в АПЛ, а «Юве» неожиданно назначил Пирло главным тренером, так что аргентинец оказался обоим клубам без надобности. По сведениям Marca, зимой 2020 года Почеттино получил ещё два предложения от «Барселоны», но отмёл их из-за своего прошлого в «Эспаньоле» — главного соперника сине-гранатовых в Каталонии.

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По последней информации, Почеттино в ближайшее время официально возглавит «ПСЖ». Об этом утверждает журналист Фабрицио Романо. Ранее была информация о переговорах специалиста с «Зенитом».

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Марк ван Боммел, без работы с 16 декабря 2019 года

Последний клуб: ПСВ.

«Результаты слишком плохи и недостойны ПСВ. Турниры — это ключевые моменты, но тренировочный процесс также имеет определяющее значение. Мы внимательно следим за этим. ПСВ — клуб, в котором каждый старается помогать друг другу. В последние месяцы мы также пытались помочь. Но интересы клуба всегда находятся на первом месте. Оценка положения в итоге привела к этому болезненному решению. Мы сделали всё, чтобы переломить ситуацию. К сожалению, нам это не удалось», — оценил работу ван Боммела генеральный директор ПСВ Тоон Гербрандс. Нидерландский специалист не привёл клуб к чемпионству и был уволен в декабре 2017 года после 17-го тура. На тот момент ПСВ занимал четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в активе 31 очко.

В мае ван Боммел предложил свои услуги «Милану», но клуб сохранил должность главного тренера за Стефано Пиоли.

Массимилиано Аллегри, без работы с 30 июня 2019 года

Последний клуб: «Ювентус».

Аллегри взял год на отдых от футбола и летом заявил, что готов вернуться к работе. «Я использовал свободное время, чтобы зарядиться энергией и насладиться временем со своей семьёй и родным городом, Ливорно, где проживают мои давние друзья. Мне без разницы, в какой стране тренировать. Ищу клуб, с которым мы будем действовать вместе и у которого есть амбиции побеждать», — отметил Аллегри. Возможный приход итальянского специалиста обсуждали в «МЮ», «ПСЖ», «Интере», сборной Нидерландов и «Челси».

Сам тренер в начале декабря заявил, что хотел бы попробовать силы в Англии. «Конечно, я бы хотел попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. В Италии я провёл четыре года в «Милане» и пять лет в «Ювентусе». Теперь я рассчитываю снова работать в Италии, но это кажется мне сложным, или в Англии. Английский футбол сейчас растёт, потому что есть много иностранных тренеров. Тактики больше, чем 10 лет назад. Англия теперь более изощрённа и более совершенна в тактике, но при этом уважает традиции своего футбола", — цитирует Аллегри Goal. Но по последней информации, Массимилиано — главный кандидат на замену Конте в «Интере».

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Лучано Спаллетти, без работы с 30 мая 2019 года

Последний клуб: «Интер».

Никаких успехов Спаллетти в «Интере» не добился. Лучано отказался добровольно расторгать контракт с клубом, по условиям которого специалист получает € 4,5 млн за сезон до лета 2021 года. В мае 2020 года экс-тренер «Зенита» заявил о желании вернуться к работе. «Финансовая сторона вопроса меня не волнует. Я тренирую, потому что мне это нравится. И сейчас я хочу вернуться на тренерскую скамью», — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Однако ни в одном клубе в 2020 году Лучано не появился. Пока будущее итальянца окружено лишь разными слухами от команд местного чемпионата.

Марселино Тораль, без работы с 11 сентября 2019 года

Последний клуб: «Валенсия».

Четвёртое место, выход в Лигу чемпионов, Кубок Испании — не сохранили пост главного тренера «Валенсии» за Марселино. Отставка испанца стала одной из самых резонансных в Испании в 2019 году. Тораль является одним из кандидатов на пост в «Интере». Помимо этого, его фамилия фигурировала в ноябре в шорт-листе руководства «Атлетика». Сам же тренер всю игровую и тренерскую карьеру провёл в испанских клубах. Интересно было бы понаблюдать за ним за рубежом.

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Леонардо Жардим, без работы с 27 декабря 2019 года

Последний клуб: «Монако».

Дважды в одну реку на войдёшь, но зато можно дважды зайти в «Монако». После второго прихода в клуб результаты команды улучшились, но не настолько, насколько хотело руководство. За расторжение контракта Леонардо вместе с тремя своими помощниками получил компенсацию в размере € 8 млн.

«Генеральный директор «Монако» Олег Петров стал инициатором моего ухода из клуба. Я никогда не чувствовал себя его тренером, он считал меня скорее человеком Васильева. После рождественских праздников Петров позвал меня в свой кабинет и сообщил, что президент клуба решил принять по его просьбе мою отставку», — рассказал о причинах своего ухода из клуба Жардим L'Equipe.

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В мае экс-тренер «Монако» мог возглавить «Марсель», но наиболее реальным вариантом продолжения карьеры был «Спартак». По информации источника «Чемпионата», Жардим запросил у красно-белых зарплату около € 6 млн. Возможно, после ухода Тедеско в мае красно-белые возобновят переговоры с португальским тренером.

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Марк Хьюз, без работы с 3 декабря 2018 года

Последний клуб: «Саутгемптон».

Хьюз без работы уже третий год. Английский специалист после увольнения из «святых» стал первым тренером в истории АПЛ, дважды уволенным за один календарный год. Хьюз возглавлял «Сток Сити», откуда был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая в итоге не сумела сохранить прописку в Премьер-лиге. После этого специалист возглавил «Саутгемптон» и помог ему не вылететь в Чемпионшип, но после 14 туров «Саутгемптон» вновь оказался в зоне вылета. Хьюз в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта получил £ 6 млн (около € 6,7 млн).

Винченцо Монтелла, без работы с 21 декабря 2019 года

Последний клуб: «Фиорентина».

Монтелла покинул «Фиорентину» после домашнего разгрома от «Ромы» (1:4). «Болельщики «Фиорентины» заслуживают большего. По этому поводу нет никаких сомнений. Фанаты этого клуба навсегда в моём сердце.

Были допущены некоторые ошибки. Мною, моим штабом, игроками. Но, вероятно, ошибки допускали не только мы. Была установка — использовать тех или иных футболистов. Но никто не спрашивал меня, чего хочу я. Не было поставлено никаких задач на сезон. Было понятно, что он переходный. Мы ждали января, чтобы обновить состав и поднять уровень конкуренции. Мы вместе анализировали ситуацию. Я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован отставкой. Уверен, мы смогли бы прибавить во второй части сезона», — высказался по поводу увольнения Монтелла.

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