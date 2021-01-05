«Бавария» не планирует продлевать контракт с Хави Мартинесом и готова продать его зимой

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес может покинуть команду за полгода до окончания контракта, сообщает Kicker.

По информации источника, к 32-летнему хавбеку есть интерес из Китая. Немецкий гранд готов к любым раскладам: «Бавария» может отпустить испанца как зимой, так и летом, после окончания соглашения. Ранее стало известно, что Мартинес близок к переходу в «Атлетик». Испанский клуб подготовил для игрока двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Хави Мартинес пополнил состав «Баварии» в 2012 году. Клуб из Мюнхена» заплатил за Мартинеса € 40 млн. В сезоне-2019/2020 игрок провёл 24 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Хави Мартинеса в € 10 млн.