Экс-наставник «Крыльев Советов» возглавил бельгийский «Антверпен»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркотерен возглавил «Антверпен», сообщает официальный сайт бельгийского клуба. Контракт со специалистом подписан до окончания сезона-2020/2021.

Веркотерен приступит к своим обязанностям сразу после того, как пройдёт протокольные меры, касающиеся пандемии коронавируса. 6 января состоится официальная пресс-конференция в режиме онлайн. Ранее «Антверпен» возглавлял хорватский тренер Иван Леко. Бельгийская команда по итогам 19 туров Лиги Жюпиле набрала 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.



Веркотерен возглавлял «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. В сезоне-2014/2015 самарская команда под его руководством стала чемпионом Футбольной национальной лиги.