Джордан Хендерсон высказался после поражения «Ливерпуля» от «Саутгемптона»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал неудачный результат в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1).
«Не так мы хотели начать новый год, но мы продолжаем идти, сделаем всё возможное. Нам предстоит изменить ситуацию», — написал Хендерсон в своём "твиттере".
Единственный гол был забит на второй минуте матча — после подачи капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса со стандартного положения в штрафную «Ливерпуля» нападающий хозяев Дэнни Ингс классным ударом перекинул мяч через голкипера в сетку ворот.
Мерсисайдцы продлили безвыигрышную серию в АПЛ до трёх матчей. «Святые» провели третий матч подряд в чемпионате Англии на ноль.
«Ливерпуль» в 17 матчах набрал 33 очка и, несмотря на поражение, продолжает лидировать в первенстве английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям. «Саутгемптон» (29) поднялся на 6-е место.
- 5 января 2021
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