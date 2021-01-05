Джордан Хендерсон высказался после поражения «Ливерпуля» от «Саутгемптона»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал неудачный результат в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1).

«Не так мы хотели начать новый год, но мы продолжаем идти, сделаем всё возможное. Нам предстоит изменить ситуацию», — написал Хендерсон в своём "твиттере".

Единственный гол был забит на второй минуте матча — после подачи капитана «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса со стандартного положения в штрафную «Ливерпуля» нападающий хозяев Дэнни Ингс классным ударом перекинул мяч через голкипера в сетку ворот.

Мерсисайдцы продлили безвыигрышную серию в АПЛ до трёх матчей. «Святые» провели третий матч подряд в чемпионате Англии на ноль.



«Ливерпуль» в 17 матчах набрал 33 очка и, несмотря на поражение, продолжает лидировать в первенстве английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Манчестер Юнайтед» по дополнительным показателям. «Саутгемптон» (29) поднялся на 6-е место.