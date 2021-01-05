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Сульшер: для нынешнего «Манчестер Юнайтед» победа в Кубке — очень большой шаг

Сульшер: для нынешнего «Манчестер Юнайтед» победа в Кубке — очень большой шаг
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка английской лиги. В полуфинале турнира «МЮ» встретится с «Манчестер Сити». Этот матч состоится завтра, 6 января.

«Для этого «Манчестер Юнайтед» победа в Кубке английской лиги — очень большой шаг. Мы сумели добиться огромного прогресса за последние 12 месяцев. Наша команда заслужила право сыграть в полуфинале, мы можем пройти весь путь до конца.

Мы уверены в форме команды, у нас нет никаких оправданий. «Манчестер Юнайтед» готов сражаться, мы хорошо подготовились к матчу», — цитирует Сульшера Goal.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» дошёл до полуфиналов трёх турниров: Кубка Англии, Кубка английской лиги и Лиги Европы. Во всех турнирах подопечные Сульшера проигрывали в полуфиналах.

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