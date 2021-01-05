К Кокорину проявляют интерес в MLS

Российский менеджер Юрий Белоус сообщил об интересе к нападающему «Спартака» Александру Кокорину со стороны клубов MLS.



«Что касается „Ростова“ и „Сочи“, мне кажется, это не соответствует действительности. Недавно, например, мне звонили из MLS и интересовались: есть ли возможность, что Кокорин поедет к ним. А в MLS деньги на ветер не бросают. Если звонят — значит есть интерес, и люди готовы платить. Но многое зависит от того — сколько, какая зарплата, плюс желание самого игрока. Да и одно дело — «Интер Майами» Бекхэма, куда, может, приедет Месси, а другое — ехать в Аризону или Айову, где кукуруза в два человеческих роста.



Думаю, такая же история у Кокорина есть и в западной Европе. Те, кто в футболе разбираются, понимают, какой у Кокорина нереализованный потенциал — в силу ряда обстоятельств. И событий последних двух лет, и отсутствия в большом футболе год, и его травмы. Причём, сложно говорить, что за травма, надо обращаться к медикам. Хотелось бы, чтобы через несколько лет мы не говорили о том, что он один из самых нереализовавшихся игроков в России. Уверен, что он может играть в любом клубе нашего чемпионата. Хотел же его Сергей Семак оставить в «Зените», он публично об этом сказал. Знаю, что и «Локомотив» при Кикнадзе хотел заполучить Кокорина, но почему всё так произошло до конца не могу понять», — приводит слова Белоуса сайт телеканала «Матч ТВ».

Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера Норманна в «Спартак»