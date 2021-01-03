Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера Норманна в «Спартак»

Нападающий Александр Кокорин может перейти в «Ростов» в рамках трансфера полузащитника Матиаса Норманна в «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Спартак» очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, — обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых. Но при этом шансы на переход нападающего в «Сочи» гораздо выше», — сказал источник «Чемпионату».
«Чемпионат» сообщал, что «Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе Кокорина в зимнее трансферное окно. Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сказал, что клуб попытается вернуть Кокорина. 29-летний футболист выступал за клуб во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом срок аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего Александр перешёл в «Спартак» на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
- 3 января 2021
-
11:44
-
11:28
-
11:12
-
10:58
-
10:38
-
10:22
-
10:12
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:16
-
08:29
-
08:14
-
07:22
-
07:02
-
05:18
-
02:10
-
00:54
-
00:51
-
00:49
-
00:31
-
00:22
- 2 января 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:32
-
23:16
-
23:15
-
23:01
-
22:41
-
22:25
-
22:21
-
21:54
-
21:49
-
21:20