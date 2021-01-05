Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе Эриксена в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал понять, что пока не планирует обсуждать трансферные слухи. Ранее сообщалось, что парижане намереваются приобрести полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, который работал вместе с Почеттино в «Тоттенхэм Хотспур».
«Эриксен? Нам пока нужно сделать так, чтобы в строй вернулись все травмированные и выбывшие. Сейчас непростое время, всем клубам приходится адаптироваться. Но я думаю, что руководство клуба примет правильные решения, чтобы у нас был хороший выбор игроков», — цитирует Почеттино RMC.
Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм Хотспур». Ранее стало известно, что Жозе Моуринью не намерен возвращать Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм».
- 5 января 2021
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