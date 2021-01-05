Хавьер Маскерано займёт пост в структуре Ассоциации футбола Аргентины
Бывший игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано займёт пост в структуре Ассоциации футбола Аргентины (AFA), сообщает пресс-служба организации.
«Хавьер Маскерано, Пабло Бланко и Оскар Эрнандес Ромеро присоединятся к структуре AFA, отвечающей за департамент методологии и развития», — говорится в сообщении.
Маскерано защищал цвета «Барселоны» с 2010 по 2018 год, после чего отправился в китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун», а затем вернулся на родину, в «Эстудиантес». За основную сборную Аргентины Маскерано выступал с 2003 по 2018 год. В составе национальной команды футболист — двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008). В ноябре 2020 года Маскерано объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.
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