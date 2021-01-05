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КОНМЕБОЛ поддержала Кавани, обвинив FA в игнорировании культурных особенностей

КОНМЕБОЛ поддержала Кавани, обвинив FA в игнорировании культурных особенностей
Футбол / Англия 0
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) поддержала уругвайского форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, который был дисквалифицирован на три матча за пост, признанный расистским. Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала игрока за пост в «Инстаграме», в котором уругваец назвал друга Negrito («чёрненький»). Несмотря на объяснения футболиста, согласно которым в Уругвае это слово не является оскорбительным, FA всё равно дисквалифицировала его и оштрафовала.

«Дисциплинарные меры по отношению к выдающемуся уругвайскому футболисту вынесены без учёта культурных и языковых особенностей в Уругвае, где такие слова считаются нормальными.

Подобные решения необходимо принимать, учитывая контекст ситуации, а также культурные особенности и нормы речи в каждой конкретной стране», — говорится в сообщении КОНМЕБОЛ.

Ранее игрока поддержал также Профсоюз футболистов Уругвая.

Уругвайский профсоюз футболистов использовал тег #GraciasNegrito в поддержку Кавани
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