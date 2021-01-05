КОНМЕБОЛ поддержала Кавани, обвинив FA в игнорировании культурных особенностей

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) поддержала уругвайского форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, который был дисквалифицирован на три матча за пост, признанный расистским. Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала игрока за пост в «Инстаграме», в котором уругваец назвал друга Negrito («чёрненький»). Несмотря на объяснения футболиста, согласно которым в Уругвае это слово не является оскорбительным, FA всё равно дисквалифицировала его и оштрафовала.
«Дисциплинарные меры по отношению к выдающемуся уругвайскому футболисту вынесены без учёта культурных и языковых особенностей в Уругвае, где такие слова считаются нормальными.
Подобные решения необходимо принимать, учитывая контекст ситуации, а также культурные особенности и нормы речи в каждой конкретной стране», — говорится в сообщении КОНМЕБОЛ.
Ранее игрока поддержал также Профсоюз футболистов Уругвая.
- 5 января 2021
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