«Барселона» не планирует расставаться с Гризманном
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не покинет каталонский клуб в ближайшее время, сообщает Sport.es.
По информации источника, руководство «Барселоны» по-прежнему доверяет французскому футболисту и уверено, что он поможет команде в оставшейся части сезона.
Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» в 2019 году. В нынешнем сезоне 29-летний французский футболист принял участие в 15 матча чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
«Барселона» набрала в 16 встречах 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (38). В тройку лидеров турнира входят «Реал» (36) и «Реал Сосьедад» (30).
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