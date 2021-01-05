«Тоттенхэм» не хочет отпускать Деле Алли этой зимой

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли, скорее всего, не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает The Guardian, «шпоры» не хотят отпускать хавбека в другую команду.
24-летний игрок разочарован нехваткой игрового времени, и его представители изучают возможность найти для него новый клуб. Он был связан с переездом в «Пари Сен-Жермен», особенно после того, как экс-наставник лондонцев Маурисио Почеттино стал главным тренером.
При этом «Тоттенхэм» потерял из-за травмы Джовани Ло Чельсо, поэтому Алли теперь имеет больше шансов попадать в состав «Тоттенхэма». Более того, «шпоры» сомневаются, что найдётся клуб, который будет полностью платить зарплату англичанину во время аренды.
Напомним, в летнее трансферное окно «ПСЖ» хотел арендовать Алли, однако «шпоры» отклонили два предложения. Деле выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 11 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
- 5 января 2021
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