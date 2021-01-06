Гол Луиса Адриано помог «Палмейрасу» разгромить «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес

Бразильский «Палмейрас» со счётом 3:0 в гостях обыграл аргентинский «Ривер Плейт» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Один из мячей забил экс-спартаковец Луис Адриано.
Первый гол в составе бразильского клуба на 27-й минуте забил Рони, второй мяч на 47-й минуте в ворота аргентинцев отправил Луис Адриано, а окончательный счёт встречи на 62-й минуте установил Матиас Винья. В составе «Ривер Плейт» на 60-й минуте красную карточку получил колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль. Ответный полуфинальный матч турнира пройдёт 13 января.
В другом полуфинальном противостоянии встретятся бразильский «Сантос» и аргентинский «Бока Хуниорс». Матчи пройдут 7 и 14 января.
Ранее Луис Адриано отметился голом в полуфинале Кубка Бразилии и помог своей команде выйти в финал турнира.
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