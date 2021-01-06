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Почеттино хочет сделать Эриксена одним из своих первых трансферов в «ПСЖ»

Почеттино хочет сделать Эриксена одним из своих первых трансферов в «ПСЖ»
Футбол / Италия 0
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Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Sky Sports, новый главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино хочет сделать датчанина одним из своих первых трансферов в клубе. Аргентинский специалист хорошо знаком с Кристианом по работе в «Тоттенхэм Хотспур».

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм». Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «шпор» Жозе Моуринью не намерен возвращать 28-летнего хавбека.

О назначении Почеттино на пост наставника «ПСЖ» было объявлено 2 января. Во главе парижской команды аргентинец сменил немецкого специалиста Томаса Тухеля, отправленного в отставку в конце декабря. «Тоттенхэм» Почеттино возглавлял с 2014 по 2019 год.

Почеттино ответил на вопрос о возможном переходе Эриксена в «ПСЖ»
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