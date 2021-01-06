Рашфорд — самый дорогой футболист по версии CIES, Роналду и Неймар не вошли в топ-100

CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в мире на данный момент.
Список возглавил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, чья стоимость оценивается в € 165,6 млн. В тройку лидеров также вошли форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (€ 152 млн) и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (€ 151,6 млн). При этом нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, возглавлявший рейтинг в его предыдущей версии, опустился на пятую строчку.
Звёзды последних лет значительно сдали в позициях. Так, форвард «Барселоны» Лионель Месси оказался лишь на 97-м месте, а форварды Криштиану Роналду («Ювентус») и Неймар («Пари Сен-Жермен») не вошли в топ-100.
Топ-10 рейтинга:
1. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — € 165,6 млн
2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — € 152 млн
3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — € 151,6 млн
4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — € 151,1 млн
5. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — € 149,4 млн
6. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — € 148,3
7. Жоау Фелиш («Атлетико») — € 141,5 млн
8. Альфонсо Дэвис («Бавария») — € 139,2 млн
9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — € 136,9 млн
10. Кай Хаверц («Челси») — € 136 млн.
Видео победного гола Рашфорда в ворота «Вулверхэмптона»:
- 6 января 2021
-
13:14
-
12:48
-
12:40
-
12:39
-
12:30
-
11:56
-
11:34
-
11:26
-
11:24
-
11:03
-
11:01
-
10:36
-
10:32
-
09:48
-
09:37
-
09:32
-
07:08
-
06:13
-
03:24
-
03:02
-
02:32
-
01:38
-
01:18
-
00:57
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:23
- 5 января 2021
-
23:57
-
23:52
-
23:43
-
23:41
-
23:25
-
23:13
-
22:57