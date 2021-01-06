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Рашфорд — самый дорогой футболист по версии CIES, Роналду и Неймар не вошли в топ-100

Рашфорд — самый дорогой футболист по версии CIES, Роналду и Неймар не вошли в топ-100
Футбол / Англия 0
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CIES Football Observatory на своём сайте представил обновлённый рейтинг самых дорогих футболистов в мире на данный момент.

Список возглавил нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, чья стоимость оценивается в € 165,6 млн. В тройку лидеров также вошли форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (€ 152 млн) и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (€ 151,6 млн). При этом нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, возглавлявший рейтинг в его предыдущей версии, опустился на пятую строчку.

Звёзды последних лет значительно сдали в позициях. Так, форвард «Барселоны» Лионель Месси оказался лишь на 97-м месте, а форварды Криштиану Роналду («Ювентус») и Неймар («Пари Сен-Жермен») не вошли в топ-100.

Топ-10 рейтинга:

1. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — € 165,6 млн
2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) — € 152 млн
3. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — € 151,6 млн
4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — € 151,1 млн
5. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») — € 149,4 млн
6. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — € 148,3
7. Жоау Фелиш («Атлетико») — € 141,5 млн
8. Альфонсо Дэвис («Бавария») — € 139,2 млн
9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — € 136,9 млн
10. Кай Хаверц («Челси») — € 136 млн.

Видео победного гола Рашфорда в ворота «Вулверхэмптона»:

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