Иван Игнатьев удалил резонансное видео с пивом

Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев удалил из «сториз» своего «инстаграма» резонансное видео.
В ролике 22-летний футболист, находящийся в настоящее время на отдыхе, станцевал на пляже с бутылкой пива в руке. После публикации Иван подвергся критике со стороны болельщиков.
В нынешнем сезоне Игнатьев провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
В декабре 2019 года «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева почти € 7 млн. Сообщалось, что казанский клуб может отдать игрока в аренду.
В матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом» Иван в начале второго тайма получил красную карточку. После этого на футболиста накричал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Покидая поле, форвард выбросил перчатки.
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