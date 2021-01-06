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Иван Игнатьев удалил резонансное видео с пивом

Иван Игнатьев удалил резонансное видео с пивом
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев удалил из «сториз» своего «инстаграма» резонансное видео.

В ролике 22-летний футболист, находящийся в настоящее время на отдыхе, станцевал на пляже с бутылкой пива в руке. После публикации Иван подвергся критике со стороны болельщиков.

Видео Игнатьева с пивом:

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

В декабре 2019 года «Рубин» заплатил «Краснодару» за Игнатьева почти € 7 млн. Сообщалось, что казанский клуб может отдать игрока в аренду.

В матче 17-го тура чемпионата России с «Локомотивом» Иван в начале второго тайма получил красную карточку. После этого на футболиста накричал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Покидая поле, форвард выбросил перчатки.

Иван Игнатьев станцевал с бутылкой пива на пляже. Видео
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