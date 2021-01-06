Джикия навестил Тарасовку и прокатился на электричке с Трахтенбергом

Защитник «Спартака» Георгий Джикия принял участие в съёмках видеоролика с консультантом «Спартака» Леонидом Трахтенбергом и во время отпуска посетил базу клуба в Тарасовке.
«В зимнюю паузу наш капитан Георгий Джикия навестил заснеженную Тарасовку, послушал истории о легендарной спартаковской базе от Леонида Фёдоровича Трахтенберга, а потом прокатился вместе с ним на электричке до Ярославского вокзала — именно так красно-белые ездили на игры полвека назад. Включайте видео и отправляйтесь в путешествие с нашими героями!» — говорится в описании видео, выложенного на YouTube-канале клуба.
Ранее Джикия рассказал, каково было играть в условиях насыщенного графика, на плотность которого повлияла ситуация, связанная с распространением коронавируса. Также Георгий поделился мнением о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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