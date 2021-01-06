«Лорьян» — «Монако»: Головин начнёт матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Лорьяна» и «Монако» на матч 18-го тура французской Лиги 1.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин может сыграть в матче с «Лорьяном». Хавбек начнёт матч на скамейке запасных.
«Лорьян»: Абержель, Моффи, Буазгар, Висса, Гравийон, Делаплас, Ле Гофф, Лорьенте, Монкодуа, Морель, Нарди.
Запасные: Амель, Грбич, Диарра, Дрейе, Лапорт, Ле Фе, Марво, Чалоба, Эрго.
«Монако»: Манноне, Агилар, Бадиашиле, Бен Йеддер, Гёббелс, Дисаси, Мартинш, Сидибе, Тчуамени, Фолланд, Фофана.
Запасные: Маецкий, Балло Туре, Головин, Диоп, Йоветич, Марипан, Мийо, Оливейра Силва, Павлович.
«Монако» ранее опубликовал заявку на матч с «Лорьяном». В список из 20 футболистов вошёл Головин. Хавбек не играл с тех пор, как в августе получил надрыв задней поверхности бедра.
- 6 января 2021
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