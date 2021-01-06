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«Атлетико» проиграл клубу 3-го дивизиона и вылетел из 1/32 финала Кубка Испании

«Атлетико» проиграл клубу 3-го дивизиона и вылетел из 1/32 финала Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В матче 1/32 финала Кубка Испании «Корнелья» переиграла мадридское «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия» в Корнелье-де-Льобрегат и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 7-й минуте забил Адриан Хименес, ему ассистировал Агус Медина. На 63-й минуте был удалён защитник «Атлетико» Рикард Санчес.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гуильермо Куадра Фернандесом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Икер Де Франсиско Грихальба.

«Корнелья» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании — Сегунде Б.

«Атлетико», набрав 38 очков в 15 матчах, уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры. Они опережают занимающий второе место «Реал» на два очка, но «Атлетико» провёл на два матча меньше.

Кубок Испании. 2-й раунд
06 января 2021, среда. 20:00 МСК
Корнелья
Корнелья-де-Льобрегат
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Хименес – 7'
Удаления: нет / Санчес – 63'
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