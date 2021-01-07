Агент: своим выходом на замену Головин перевернул игру

Олег Артёмов, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о выступлении игрока в матче Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2).

Напомним, Головин забил гол первым касанием после выхода на замену. Футболист вышел на поле впервые с августа 2020 года. Летом прошлого года российский хавбек получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы.

«Если называть вещи своими именами, то своим выходом на замену Саша перевернул игру. Сразу забил и потом был очень активен, полезен для команды. Можно поздравить его с таким возвращением. Символично, что это произошло в Рождественскую ночь. Почему так затянулось восстановление? Нужно было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Нельзя было рисковать. Все решения по этому вопросу принимал медицинский штаб «Монако», а Саша следовал рекомендациям врачей», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.