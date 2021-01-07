«Ман Юнайтед» под руководством Сульшера ни разу не преодолел полуфинальные стадии
В матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой «горожан» со счётом 2:0.
Как сообщается в «Твиттере» OptaJoe, «Манчестер Юнайтед» выбывал из всех четырёх полуфиналов турниров, в которых они участвовали под руководством 47-летнего норвежского специалиста Уле-Гуннар Сульшера – дважды из Кубка английской лиги, Кубка Англии и Лиги Европы.
В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед», набрав 33 очка в 16 турах, занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Ливерпулю» лишь по дополнительным показателям и имея игру в запасе.
9 января подопечные Сульшера на «Олд Траффорд» примут «Уотфорд» в матче стадии 1/32 финала Кубка Англии.
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка английской лиги
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