«Милан» прервал 27-матчевую беспроигрышную серию. Она продлилась 304 дня

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Милан» уступил туринскому «Ювентусу». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Как отмечает OptaPaolo в «Твиттере», «Милан» прервал свою 27-матчевую беспроигрышную серию. Последнее поражение подопечных Стефано Пиоли состоялось 304 дня назад в домашней игре 26-го тура чемпионата Италии сезона-2019/2020 с «Дженоа» (1:2).
До встречи с «Ювентусом» красно-чёрные оставались единственной командой в топ-5 европейских чемпионатов, не имеющей на своём счету поражений в текущем сезоне.
После 16 туров «Милан» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии с 37 очками. Ближайший преследователь в лице «Интера» имеет 36 очков, а замыкает тройку «Рома» с 33 баллами.
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