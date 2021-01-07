Сульшер: порой в полуфинале встречаешь хорошие команды. «Сити», вероятно, лучшая в Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:2).



«Манчестер Сити» способен забивать много отличных голов, это можно принять. Но когда пропускаешь после двух простых стандартных положений, это очень разочаровывает. В тех моментах мы сыграли недостаточно хорошо. Мы не создали достаточно голевых моментов, как и соперник. Нам не хватало креатива в атаке, который был в последних матчах. Сегодня мы просто не были достаточно хороши.



Мы сыграли с очень хорошей командой, которая здорово выступила. Когда «Манчестер Сити» играет хорошо, тебе нужно играть очень хорошо, чтобы победить их. Нам этого немного не хватало. Мы всё ближе и ближе к финалу. Эта версия «Манчестер Юнайтед» гораздо лучше той, что проигрывала в полуфинале год назад. Поражения на этой стадии не связаны с психологией. Просто порой в полуфинале ты встречаешь хорошие команды. В нашем случае так и вышло. «Сити», вероятно, лучшая команда в Англии», — цитирует Сульшера BBC со ссылкой на Sky Sports.

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