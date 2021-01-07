Сульшер: порой в полуфинале встречаешь хорошие команды. «Сити», вероятно, лучшая в Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:2).
«Манчестер Сити» способен забивать много отличных голов, это можно принять. Но когда пропускаешь после двух простых стандартных положений, это очень разочаровывает. В тех моментах мы сыграли недостаточно хорошо. Мы не создали достаточно голевых моментов, как и соперник. Нам не хватало креатива в атаке, который был в последних матчах. Сегодня мы просто не были достаточно хороши.
Мы сыграли с очень хорошей командой, которая здорово выступила. Когда «Манчестер Сити» играет хорошо, тебе нужно играть очень хорошо, чтобы победить их. Нам этого немного не хватало. Мы всё ближе и ближе к финалу. Эта версия «Манчестер Юнайтед» гораздо лучше той, что проигрывала в полуфинале год назад. Поражения на этой стадии не связаны с психологией. Просто порой в полуфинале ты встречаешь хорошие команды. В нашем случае так и вышло. «Сити», вероятно, лучшая команда в Англии», — цитирует Сульшера BBC со ссылкой на Sky Sports.
- 7 января 2021
-
10:16
-
10:07
-
10:02
-
09:53
-
09:50
-
09:34
-
09:21
-
08:31
-
07:36
-
07:18
-
07:01
-
06:28
-
05:53
-
05:26
-
04:59
-
04:40
-
03:54
-
03:37
-
03:01
-
02:44
-
02:29
-
02:14
-
01:54
-
01:38
-
01:26
-
01:18
-
01:14
-
00:56
-
00:55
-
00:48
-
00:46
-
00:38
-
00:37
-
00:30
-
00:01