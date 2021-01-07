Тренер «Вулверхэмптона» Нуну оштрафован за критику судьи

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту подвергся санкциям за поведение после матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:2), состоявшегося 21 декабря.
Напомним, после встречи португальский специалист раскритиковал судью Ли Мейсона, заявив следующее: «У этого арбитра нет должной квалификации, чтобы обслуживать матчи Премьер-лиги. Это проблема, о которой мы знали. Ли Мейсон уже обслуживал наши матчи. Дело не в решающих ошибках или решениях, а в том, как он ведёт игру. Игроки нервничают. Слишком много разговоров. Очевидно, что у него нет должной квалификации».
Как сообщает Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала Нуну на £ 25 тыс. (€ 27,5 тыс.) за нарушение регламента.
Видеообзор матча «Бёрнли» — «Вулверхэмптон»:
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