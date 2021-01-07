Династия Мальдини провела 1000 матчей за «Милан» в Серии А

Матч 16-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ювентусом» (1:3) стал знаковым для футбольной династии Мальдини.



Нападающий «россонери» Дэниел Мальдини вышел на поле на 81-й минуте, не сумев помочь своей команде уйти от поражения. К тому моменту окончательный счёт уже был установлен. Напомним, Дэниел является сыном легендарного капитана «Милана» Паоло Мальдини и внуком другой легенды клуба Чезаре Мальдини.



Как сообщает Opta, для династии Мальдини матч с «Ювентусом» стал 1000-м в Серии А в составе «Милана». Большую часть встреч провёл Паоло – 647. На счету Чезаре 347 матчей, а у Дэниела их пока шесть.



Чезаре Мальдини защищал цвета «Милана» с 1954 по 1966 год, а впоследствии был тренером команды. Паоло в свою очередь выступал за «россонери» 1984 по 2009 год, а в настоящее время работает техническим директором клуба. Дэниел дебютировал за «Милан» в прошлом году.

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