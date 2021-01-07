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«Я счастлив здесь». Мемфис Депай подтвердил, что может остаться в «Лионе» до лета

«Я счастлив здесь». Мемфис Депай подтвердил, что может остаться в «Лионе» до лета
Футбол / Франция 0
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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай высказался о своём будущем на фоне интереса к нему со стороны европейских топ-клубов.

«Я счастлив здесь. У нас отличная команда, мне нравится президент клуба. Посмотрим, что произойдёт. Мы с президентом знаем, что случилось за последние четыре сезона. Давайте продолжим двигаться вперёд и наслаждаться моей игрой за «Лион». Возможно, я останусь до конца сезона. Пока же нужно сконцентрироваться на субботнем матче», — цитирует Депая Goal.com со ссылкой на Canal+.

Напомним, главным претендентом на Депая считается «Барселона». Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Пари Сен-Жермен». Контракт голландца действует до лета.

В «Лион» Мемфис перешёл в 2017 году из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 18 матчах французской Лиги 1 и забил 10 голов (6 – с пенальти).

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